Государственную помощь на жительство получают более 2,2 миллиона внутренне перемещенных лиц из официально зарегистрированных 5 миллионов переселенцев.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.

Отметим, что речь идет о выплатах в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или инвалидности, которые выплачиваются ежемесячно. Право на жительство имеют переселенцы из общин, где происходят активные боевые действия или находящиеся в оккупации.

Минреинтеграция регулярно обновляет список территориальных общин, жители которых имеют право на переселенческие выплаты.

Как отметила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, по состоянию на 10 ноября ВПЛ выплатили уже 45 млрд гривен. Также она подчеркнула, что деньги на такие выплаты в госбюджете есть, а причинами задержки выплат могут быть проблемы с документами – их неготовность или потеря.

Если происходит задержка в выплате, получатели должны обращаться с этим вопросом на горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.