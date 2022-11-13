|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|06:51
|Захід сонця:
|16:20
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|4.5 м/с
|Схід сонця:
|07:08
|Захід сонця
|16:15
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
В период с марта по октябрь 2022 года поженились более 169 тысяч пар, а развелись – более 56 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, сообщает Министерство юстиции.
«Кстати, положительная тенденция прослеживается и сравнивая данные 2022 и 2021 годов», - говорят в ведомстве.
В течение марта-октября этого года брак заключили 169 775 пар молодоженов – это на 6 131 больше, чем за аналогичный период 2021 года.
А количество расторжений браков за 8 указанных месяцев составило 56 974.
Этот показатель почти на 22 тысяч меньше, чем за такой же период прошлого года.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В период с марта по октябрь 2022 года поженились более 169 тысяч пар, а развелись – более 56 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, сообщает Министерство юстиции.
«Кстати, положительная тенденция прослеживается и сравнивая данные 2022 и 2021 годов», - говорят в ведомстве.
В течение марта-октября этого года брак заключили 169 775 пар молодоженов – это на 6 131 больше, чем за аналогичный период 2021 года.
А количество расторжений браков за 8 указанных месяцев составило 56 974.
Этот показатель почти на 22 тысяч меньше, чем за такой же период прошлого года.