В период с марта по октябрь 2022 года поженились более 169 тысяч пар, а развелись – более 56 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, сообщает Министерство юстиции.

«Кстати, положительная тенденция прослеживается и сравнивая данные 2022 и 2021 годов», - говорят в ведомстве.

В течение марта-октября этого года брак заключили 169 775 пар молодоженов – это на 6 131 больше, чем за аналогичный период 2021 года.

А количество расторжений браков за 8 указанных месяцев составило 56 974.

Этот показатель почти на 22 тысяч меньше, чем за такой же период прошлого года.