В Херсонской области взято под контроль 60 населенных пунктов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 12 ноября.

— По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные меры. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия, – сказал президент.

Зеленский отметил, что за прошедшие сутки вся страна смотрела видео, как Херсон радостно встретил украинских военных, и пообещал, что «мы увидим еще много таких встреч» на оккупированных территориях.

— Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. Месяцы российской оккупации, месяцы издевательств над нашими людьми, месяцы рассказов, что Россия там вроде бы навсегда… А все равно на улицах – море украинских флагов. Люди не думали отказываться от Украины. И мир сейчас это видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю. Мы увидим еще много таких встреч. В тех городах и селах, которые пока в оккупации, – сказал президент.

Владимир Зеленский пообещал, что власть ни о ком не забудет, никого не оставит.

- Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу - на все участки международно признанной границы Украины, - резюмировал президент.

Напомним, что украинская армия зашла в Херсон после того, как Россия заявила, что все ее военные покинули областной центр и переправились на восточный берег Днепра. Это произошло в пятницу, 11 ноября. Этот день войдет в историю Украины как свидетельство чрезвычайного мужества и силы бойцов ВСУ.



