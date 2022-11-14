Космический телескоп Hubble сделал снимок облака газа и пыли под названием CB 130-3. В этом месте могут рождаться новые звезды, поэтому особенно интересно для астрономов.

CB 130-3 расположена в созвездии Змея и представляет собой плотное ядро. Во время коллапса таких ядер в одном месте может накопиться достаточная масса для достижения температуры и плотности, необходимых для рождения новой звезды. Исследователи отмечают, что плотность CB 130-3 непостоянна.

На фото можно увидеть ярко-оранжевый объект, состоящий из газа и пыли, который выглядит более темным в центре. Это плотное облако, называемое CB 130-3, очерчено более тонким газом и пылью светлых оттенков синего. На фоне видно множество ярких звезд на черном фоне.

Напомним, телескоп Hubble сделал фото гигантской звезды AG Carinae – одной из самых ярких звезд нашей галактики.