Украинские школы должны оборудовать системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, а также стационарными металлодетекторами и ограждениями.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что это предусматривает Концепцию создания безопасных условий в учебных заведениях, создание которой инициировало ведомство.

По его словам, цель Концепции – создание безопасных условий в учебных заведениях для обеспечения эффективного офлайн-обучения.

– Предполагается, что учебные заведения благодаря реализации этой Концепции будут оборудованы комплексом тревожной сигнализации (КТС) с подключением к пунктам централизованного наблюдения и реагирования, системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами и необходимыми ограждениями, – рассказывает Шкарлетт.

Он также добавил, что в госбюджете на 2023 год уже предусмотрено 1,5 миллиарда гривен на строительство укрытий в школах. Напомним, на 17 августа укрытиями были обеспечены более 40% украинских школ.

— К началу нового учебного года они должны быть готовы и обеспечивать защиту учащихся, учителей и персонала. Убежден, что обмен мнениями и опытом всех участников форума позволит четко определить первоочередные направления, распределить сферы ответственности, чтобы каждое учебное заведение в Украине было территорией безопасности, – подчеркнул министр.

По его словам, по поручению премьер-министра по разработке упомянутой Концепции сейчас работает межведомственная группа, которая анализирует ситуацию и изучает международный опыт, чтобы адаптировать его к украинским реалиям.

Ранее заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал, что городские власти ужесточают меры безопасности во всех столичных школах. В учебные заведения направят «Муниципальную охрану».