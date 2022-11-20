Ученые из университета Торонто обнаружили, что белохвостые олени переносят другой вариант коронавируса SARS-CoV-2.

Исследование было опубликовано в Nature Microbiology, пишет «УП. Жизнь».

Исследователи описали вирус, который обнаружили у оленей в дикой природе в провинции Онтарио. Они изучили 300 диких животных.

Выделить генетический материал SARS-CoV-2 в мазках из носа удалось у трех оленей в южном Квебеке. В двух из них смогли выделить живой вирус. Он тоже передается от животного человеку.

Напомним, Великобритания стала первой в мире страной, сертифицировавшей вакцину сразу от двух штаммов коронавируса. Препарат эффективен как против оригинального штамма, так и против нового штамма Омикрон.