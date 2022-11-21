21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы.

Он установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала этого дня двух знаменательных событий в новейшей украинской истории - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года, сообщает Укринформ.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года состоялись первые акции протеста украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти относительно прекращения курса на евроинтеграцию и отмены процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Однако в отличие от событий Оранжевой революции, на этот раз отстаивание достоинства и свободы стоило многих жизней украинских патриотов: 106 человек были убиты и более 2 тысяч ранены. Весной 2014 года началась военная агрессия России, которая сопровождалась оккупацией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

В этом году День Достоинства и Свободы отмечается на фоне полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля. Украина снова борется за свою свободу и независимость, защищаясь от агрессора.