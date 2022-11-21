Сегодня, 21 ноября, на Аллее смелости в Киеве появилась табличка основателю благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андресу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Хосе Андрес был рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. До сих пор продолжает помогать украинцам. Спасибо за поддержку нашей страны и наших людей! – отметил президент.

В июне этого года звездный шеф-повар и друг Байдена Хосе Андрес приезжал в Николаев помогать людям из-за войны.

Он дал интервью «НикВести», в котором, в частности, сказал, что Украина победит в войне, поскольку украинские военные обеспечены хорошим продовольствием.

Также напомним, что организация World Central Kitchen, основанная Хосе Андресом, бесплатно кормит николаевцев с конца мая.