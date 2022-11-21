Освобождение Херсонщины повлияло на тактику применения российской авиации, противник вынужден опрокидывать вертолеты вглубь временно оккупированных территорий.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Освобождение Херсонщины несколько изменило тактику применения российской авиации, потому что (был деоккупирован) знаменитый аэродром в Чернобаевке, где была армейская авиация, вертолеты противника, эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще 4 аэродрома в Крыму, которые использует враг... Противник немного больше времени будет тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка (потерянный для России - ред.)... Минус 2 аэродрома - это для нас только позитив, - сказал Юрий Игнат.
В то же время, он отметил, что для авиации расстояние особого значения не имеет. Если говорить об истребителях, то подростковый час несколько изменится.
Спикер напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов - на территории России, Белоруссии и временно оккупированного Крыма.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время «хлопок» в Крыму, Игнат отметил: «Все ждут, и мы ждем и любим, когда они курят».
Он добавил, что Украина ждет от международных партнеров дальнобойное вооружение, и подчеркнул, что речь идет только о возвращении украинских земель.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по пункту управления, составу горюче-смазочных материалов россиян. Также украинские военные «накрыли» два района скопления оккупантов.
Освобождение Херсонщины повлияло на тактику применения российской авиации, противник вынужден опрокидывать вертолеты вглубь временно оккупированных территорий.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
— Освобождение Херсонщины несколько изменило тактику применения российской авиации, потому что (был деоккупирован) знаменитый аэродром в Чернобаевке, где была армейская авиация, вертолеты противника, эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще 4 аэродрома в Крыму, которые использует враг... Противник немного больше времени будет тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка (потерянный для России - ред.)... Минус 2 аэродрома - это для нас только позитив, - сказал Юрий Игнат.
В то же время, он отметил, что для авиации расстояние особого значения не имеет. Если говорить об истребителях, то подростковый час несколько изменится.
Спикер напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов - на территории России, Белоруссии и временно оккупированного Крыма.
Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время «хлопок» в Крыму, Игнат отметил: «Все ждут, и мы ждем и любим, когда они курят».
Он добавил, что Украина ждет от международных партнеров дальнобойное вооружение, и подчеркнул, что речь идет только о возвращении украинских земель.
Напомним, что ВСУ нанесли удар по пункту управления, составу горюче-смазочных материалов россиян. Также украинские военные «накрыли» два района скопления оккупантов.