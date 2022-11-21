Освобождение Херсонщины повлияло на тактику применения российской авиации, противник вынужден опрокидывать вертолеты вглубь временно оккупированных территорий.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Освобождение Херсонщины несколько изменило тактику применения российской авиации, потому что (был деоккупирован) знаменитый аэродром в Чернобаевке, где была армейская авиация, вертолеты противника, эти вертолеты нужно куда-то переместить. Есть Джанкой, есть еще 4 аэродрома в Крыму, которые использует враг... Противник немного больше времени будет тратить на подлет. Так же аэродром Чаплинка (потерянный для России - ред.)... Минус 2 аэродрома - это для нас только позитив, - сказал Юрий Игнат.

В то же время, он отметил, что для авиации расстояние особого значения не имеет. Если говорить об истребителях, то подростковый час несколько изменится.

Спикер напомнил, что для боевых вылетов враг использует около 40 аэродромов - на территории России, Белоруссии и временно оккупированного Крыма.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в ближайшее время «хлопок» в Крыму, Игнат отметил: «Все ждут, и мы ждем и любим, когда они курят».

Он добавил, что Украина ждет от международных партнеров дальнобойное вооружение, и подчеркнул, что речь идет только о возвращении украинских земель.

Напомним, что ВСУ нанесли удар по пункту управления, составу горюче-смазочных материалов россиян. Также украинские военные «накрыли» два района скопления оккупантов.