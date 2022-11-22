Во вторник, 22 ноября, на всей территории Украины будут действовать плановые отключения с полуночи до 24:00. Об этом сообщается в Telegram-канале Укрэнерго в понедельник, 21 ноября.

В компании заявили, что делают все возможное для возобновления стабильного электроснабжения, но украинская энергосистема еще не возобновилась после 6-ти волн российских ракетных ударов.

В Укрэнерго также напомнили, что графики отключений заключают и применяют облэнерго, а их список можно просмотреть по ссылке.

« Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы ( мегавать), на которые нужно уменьшить потребление», - добавили в пресс-службе.

Ранее СЕО компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что режим отключения электроэнергии в Украине может продолжаться до конца марта 2023 года.