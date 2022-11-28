В Николаеве продолжается восстановление инфраструктуры, поврежденной российскими террористами.

Об этом сообщает Николаевский горсовет.

В течение прошлой недели работы осуществлялись в жилом секторе. В частности, в 55 многоэтажках были закрыты оконные проемы общей площадью более 1100 квадратных метров, в 15 высотках восстановлены кровли общей площадью более 1000 квадратных метров.

Работы продолжались также в частном секторе. Ремонтировали 3 дома — в них восстановили кровли и закрыли плитами ОСБ выбитые окна и входные двери.

В городе привели в порядок все сети и объекты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», поврежденные врагом.

Ранее сообщалось, что в Николаеве заменили уже более половины поврежденных кровель.