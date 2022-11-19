В Николаеве продолжают ремонтировать крыши в домах, пострадавших от российских обстрелов.

Из 239 поврежденных кровель наши ремонтные бригады уже восстановили 127, сообщил мэр Александр Сенкевич.

«Каждое здание отрабатываем в зависимости от характера повреждений. Где нужно, заменяем обрешетку, чиним вентиляционные шахты. Затем перекрываем поврежденные участки шифером или профнастилом», – написал он.

Ранее сообщалось, что в Николаеве из 867 попавших под обстрелы многоэтажек зашили окна более чем в 80%.