В Николаеве из 867 многоэтажек, попавших под обстрелы, зашили окна более чем в 80%.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Также он отметил, что из 232 поврежденных кровель – отремонтировали 110.

За прошедшую неделю строительные бригады отремонтировали 10 кровель и зашили окна в 57 многоэтажных домах.

Напомним, что около полуночи 1 ноября войска РФ обстреляли Николаев, в частности, попали в жилые дома и лицей.