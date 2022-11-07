В Николаеве из 867 многоэтажек, попавших под обстрелы, зашили окна более чем в 80%.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Также он отметил, что из 232 поврежденных кровель – отремонтировали 110.
За прошедшую неделю строительные бригады отремонтировали 10 кровель и зашили окна в 57 многоэтажных домах.
Напомним, что около полуночи 1 ноября войска РФ обстреляли Николаев, в частности, попали в жилые дома и лицей.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Николаеве из 867 многоэтажек, попавших под обстрелы, зашили окна более чем в 80%.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Также он отметил, что из 232 поврежденных кровель – отремонтировали 110.
За прошедшую неделю строительные бригады отремонтировали 10 кровель и зашили окна в 57 многоэтажных домах.
Напомним, что около полуночи 1 ноября войска РФ обстреляли Николаев, в частности, попали в жилые дома и лицей.