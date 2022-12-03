Начисление субсидий будет происходить через Пенсионный фонд – Кабмин увеличивает доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмигаль.

— Мы делаем систему субсидий гибкой и эффективной, чтобы помочь прежде всего тем семьям, которые в этом больше нуждаются. Собственно, для повышения такой эффективности назначения и начисления субсидий будет происходить через Пенсионный фонд Украины. Сегодня есть решения, которые позволят Пенсионному фонду в полной мере выполнять возложенные на него новые полномочия и функции. Мы увеличиваем доходную и расходную часть бюджета Пенсионного фонда на 12,6 млрд грн, – пояснил премьер.

Все, кому назначены субсидии, обязательно их получат в полном объеме, заверил Шмигаль.

По его словам, также с 1 декабря люди могут обратиться за субсидией одним из трех удобных способов: в ЦНАП или уполномоченный представитель местной власти; в электронной форме через портал Действие; в сервисный центр ПФУ или через вебпортал или мобильное приложение Фонда.

При этом украинцам, которые в прошлом году получали субсидии, переназначат их автоматически.

В Пенсионном фонде накануне сообщили, что с 1 декабря полномочия принимать обращение на назначение жилищных субсидий имеют органы Пенсионного фонда Украины.

До этого ответственными органами, назначающими жилищные субсидии, были Министерство социальной политики Украины, местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.