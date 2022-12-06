Шведский ритейлер H&M, ранее объявивший о планах завершить деятельность в России, закрыл все магазины сети в РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

—Ритейлер H&M закрыл все магазины сети, — говорится в сообщении.

Всего в РФ насчитывалось около 150 магазинов бренда. Компания H&M вела бизнес в России с 2009 года. В середине ноября товары H&M начали продавать российский маркетплейс Ozon. На месте же магазинов H&M в РФ откроются торговые точки местных и турецких брендов, таких как Zarina, Befree, Koton и «Снежная королева».

Ранее сообщалось, что шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в России — сейчас больше половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.