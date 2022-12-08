В Николаевской области двум должностным лицам Госгеокадастра, предоставившим в частную собственность земли регионального ландшафтного парка «Приингульский», сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемые, используя свое служебное положение, незаконно передали в частную собственность четырем гражданам земельные участки общей площадью 8 га, из которых часть земель площадью почти 4 га находятся в постоянном пользовании регионального ландшафтного парка «Приингульский» и относятся к категории земель природно-заповедного фонда

Так, эксначальница одного из районных отделов Госгеокадастра подделала документы о принадлежности земель регионального ландшафтного парка «Приингульский» к землям сельскохозяйственного назначения, а чиновник Главного управления Госгеокадастра подписал приказы об утверждении проектов землеустройства по отводу и передаче земельных участков четырем гражданам.

Отмечается, что из-за действий должностных лиц государству нанесен ущерб на общую сумму более 300 тысяч гривен.

Также сообщается, что в апреле 2021 года подозреваемой уже было доложено о подозрении по аналогичным статьям. Речь шла о незаконном отчуждении 14 га земель регионального ландшафтного парка «Приингульский».

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.