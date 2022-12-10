В освобожденном от оккупантов Херсоне возобновили энергоснабжение.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
— После деоккупации прошло меньше месяца. На сегодня в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, – написал Кирилл Тимошенко.
Актуальная информация о работе котельных по состоянию на 15.00 10 декабря 2022 года размещена на сайте горсовета Херсона.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В освобожденном от оккупантов Херсоне возобновили энергоснабжение.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
— После деоккупации прошло меньше месяца. На сегодня в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, – написал Кирилл Тимошенко.
Актуальная информация о работе котельных по состоянию на 15.00 10 декабря 2022 года размещена на сайте горсовета Херсона.