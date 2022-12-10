В освобожденном от оккупантов Херсоне возобновили энергоснабжение.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

— После деоккупации прошло меньше месяца. На сегодня в городе есть свет и тепло! Это возвращает город и область к нормальной жизни. Работы по восстановлению сетей продолжаются, оккупанты оставили после себя выжженную землю. Мы уже это видели на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине, – написал Кирилл Тимошенко.