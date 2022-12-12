Министерство иностранных дел призвало украинцев воздержаться от посещения региона Западных Балкан из-за обострения отношений между Белградом и Приштиной.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украинцам, уже прибывающим на территории Западных Балкан, рекомендуют избегать мест массового скопления людей.

«В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины пока воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а находящимся там — избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Напомним, на севере Косово местные сербы второй день блокируют основные дороги. Представители полиции Косово заявили, что в ночь на 11 декабря их позиции несколько раз были обстреляны неизвестными. Также, по сообщениям, в авто миссии ЕС, патрулирующей север Косово, бросили «светошумовую гранату».