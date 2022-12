Вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова отреагировала на известия о необъяснимой блокировке Twitter-аккаунтов ряда западных журналистов и обратилась с предупреждением к новому владельцу соцсети Илону Маску.

Об этом она написала в Twitter.

— Новости о произвольной приостановке аккаунтов журналистов в Twitter – это тревожный сигнал. Акт ЕС по цифровым услугам требует уважать свободу СМИ и фундаментальные права. Это обеспечивается нашим Актом о свободе медиа. Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И есть санкции, – заявила Вера Юрова.

Напомним, что сеть Twitter заблокировала аккаунты нескольких журналистов, работающих в ведущих американских средствах информации, в том числе в CNN, The New York Times и The Washington Post.