Шведская актриса Алисия Агнесон, известная своей ролью княгини Екатерины в сериале «Викинги», как представительница волонтерской организации «OperationAid» 15 декабря приехала в село Лупарево, чтобы передать гуманитарную помощь.

С представителями волонтерской организации о последствиях полномасштабного вторжения и нужд местных жителей пообщались корреспонденты Суспільного.

Шесть шведских волонтеров организации «OperationAid» доставили в бывшее прифронтовое село 20 ящиков с одеждой, 80 продуктовых наборов, женские гигиенические средства, детские игрушки. Актриса-волонтерка Алисия Агнесон в Украине впервые. Говорит, что шокирована масштабом разрушений, но в то же время восхищается свободолюбием и мужеством украинцев.

— Мы не можем просто так стоять в стороне. Мы должны поддерживать друг друга. Мы должны поддерживать Украину. И потому мы здесь, – отметила Алисия Агнесон.

Волонтеры выдавали по одному продуктовому набору весом около пяти килограммов лично в руки. Одежду каждый мог взять по нуждам.

— Друг друга поддерживаем, живем. Но одним словом не расписать. Сказать, что только война – этого мало, – сказал житель села Лупарево Рустам.

Также волонтеры передали буржуйку и дрова пожилой местной жительнице. Далее в планах помогать со строительными материалами, чтобы люди имели возможность восстановить дома, поврежденные в результате российских обстрелов.

— У нас около 40 человек более или менее активных (шведских волонтеров, — прим.). Здесь, в Украине, у нас сейчас есть, может быть, 10-15. И многие активно присоединяются в Швеции, — рассказал шведский волонтер Людвиг.

Волонтеры организации «OperationAid» раздали теплую одежду и обувь в селе Лиманы.

Ранее «НикВесты» пообщались с 26-летней николаевской волонтером, блогершей Викторией Ганусовской о феномене украинского волонтерства.