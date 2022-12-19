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В понедельник, 19 декабря, Силы противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечернем своде.

Также украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, в ночь на 19 декабря в Первомайском районе Николаевской области силы ПВО сбили крылатую ракету РФ.

Также сообщалось, что в ночь на 19 декабря российские войска запустили по Киеву несколько волн дронов-камикадзе. Большинство было сбито, однако, к сожалению, есть попадание в критическую инфраструктуру.