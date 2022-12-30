В областной прокуратуре на заседании рабочей группы правоохранители Николаевской области обсудили активизацию борьбы с нарушениями в лесной сфере.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности начальника управления экологии и природных ресурсов Николаевской ОВА, представители областных управлений Нацполиции, СБУ, ДБР, патрульной полиции, ГСЧС, Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, Государственной экологической и Юго-Западного округа, Южного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребпотребслужбы в Николаевской области и Национальной гвардии Украины.

«Председателем рабочей группы – первым заместителем руководителя областной прокуратуры Денисом Фальченко акцентировано внимание на то, что в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, существенного увеличения негативных факторов влияния на окружающую среду, задача сохранения и увеличения лесистости приобретает стратегическое значение, а проблемы незаконных порубок леса и обращения незаконно срубленные лесодревесины становятся еще более острыми. Также Денис Фальченко отметил необходимость направления совместных усилий правоохранителей региона по выявлению нарушений этой категории, устранению их последствий, привлечению виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

По результатам заседания рабочей группы разработаны совместные мероприятия, направленные на профилактику уголовных правонарушений в сфере охраны и сохранности лесов, а также обеспечение эффективного досудебного расследования уголовных правонарушений в этой сфере, отметили в прокуратуре.