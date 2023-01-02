Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили ночью 2 января.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В Воздушных силах сообщали, что ПВО ночью сбило 39 дронов-камикадзе Shahed, два «Орлана» и управляемую авиационную ракету Х-59, которыми россияне атаковали Украину.

Юрий Игнат отметил, что при прошедшей атаке россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

— В прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100% и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства, — сказал он.

По его словам, «Шахеды», как правило, улетают с восточного побережья Азовского моря.

При этом он отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защитить все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют Шахеды, чтобы истощить нашу ПВО.

Напомним, что в результате ночных воздушных ударов захватчиков по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.

Также напомним, что семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками, сбили над Николаевщиной.