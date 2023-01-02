В ночь на 2 января российские войска атаковали дронами-камикадзе столицу Украины
В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения.
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.
Также в результате атаки в Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего юношу.
Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.
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В ночь на 2 января российские войска атаковали дронами-камикадзе столицу Украины
В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения.
Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.
Также в результате атаки в Деснянском районе столицы госпитализировали пострадавшего 19-летнего юношу.
Напомним, в ночь на 2 января в Николаевской области сбили семь дронов иранского производства «Shahed-136», запущенных российскими войсками.