Правоохранители Первомайщины продолжают разыскивать без вести пропавшую жительницу села Синюхин Брид Валентину Непомящу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В правоохранительные органы обратился сын женщины. Он рассказал, что 26 ноября его мать 1942 года ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. О местонахождении женщины ничего неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения.

Была одета в черный жилет, черные брюки и черные ботинки, на голове завязаны два платка: оранжевый с узорами и зеленый.

Особые приметы: на верхней губе шрам.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию для следствия, сообщить в Первомайский районный отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29, или (068)314-29-49, (093 )631-84-50, (066)328-78-00, 102.