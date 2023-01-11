Кабинет министров продлил на 2023 год программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Правительственный портал.

— Решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством, говорится в сообщении.

В Кабмине подчеркнули, что за 2022 год программой воспользовались более 10 тысяч предпринимателей.

— Они получили от государства компенсацию на общую сумму 200 млн грн за то, что взяли на работу почти 16,5 тысячи внутренних переселенцев, — заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Прогнозные расходы Фонда на 2023 год составляют 308 миллионов гривен при прогнозном трудоустройстве 23 тысяч человек.

Напомним, правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

За каждого трудоустроенного из числа внутриперемещенных лиц государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение 2 месяцев.

Напомним, что все беженцы из Украины, которые прибудут в Израиль после 1 октября, не смогут легально устроиться на работу.