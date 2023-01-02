В этом году все беженцы из Украины, которые прибудут в Израиль после 1 октября, не смогут легально устроиться на работу.

Такое решение принял министр внутренних дел страны Айелет Шакед, пишет местное издание Haaretz.

— Решение главы МВД аргументировано разделением между украинцами, бежавшими в Израиль через полгода после начала войны в Украине, и прибывшими в страну позже. Первая группа подпадает под групповую защиту от депортации, которую ежемесячно продолжает глава МВД. Им разрешено работать через 90 дней после прибытия в страну – согласно политике Управления по делам народонаселения и миграции, говорится в сообщении.

В то же время, те граждане Украины, которые прибыли в Израиль после июня 2022 года, подпадают под действие процедуры, которая ограничивает трудоустройство.

Таким образом, в 17 городах Израиля украинские беженцы могут работать на строительстве, в сельском хозяйстве, в учреждениях по уходу за больными и пожилыми и гостиницами.

С начала войны в Израиль из Украины въехали 46206 украинцев или граждан других стран. Среди них – почти 1 тыс. человек были признаны подпадающими под действие закона о возвращении. С этого времени страну покинули 30 792 украинца. Сейчас там находятся 14 420 граждан Украины, прибывших в страну с начала войны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел первый официальный телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху накануне голосования в Генеральной ассамблее ООН 30 декабря так называемой «антиизраильской резолюции».