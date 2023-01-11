В среду, 11 января, в Снигиревке будет проводиться плановый подрыв взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.
Подрывы планируют производить возле двойного переезда. Поэтому жителей просят быть осторожными и без лишней необходимости не приближаться к потенциальному безопасному участку.
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В среду, 11 января, в Снигиревке будет проводиться плановый подрыв взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.
Подрывы планируют производить возле двойного переезда. Поэтому жителей просят быть осторожными и без лишней необходимости не приближаться к потенциальному безопасному участку.