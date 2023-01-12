В Николаевской области с утра 12 января потребление электричества повысилось, поэтому электроснабжение будет отсутствовать у потребителей 2 очереди.
Об этом сообщили в « Николаевоблэнерго ».
Отмечается, что ночью 12 января Николаевской области удалось не выйти за пределы доказанных лимитов, но утром ситуация изменилась.
— Ночью «уместились» в лимиты, но к утру снова имеем рост потребления, поэтому с 8 часов 12 января, согласно почасовому графику, электроснабжение будет отсутствовать у потребителей 2 очереди (в полном объеме), — говорится в сообщении.
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В Николаевской области с утра 12 января потребление электричества повысилось, поэтому электроснабжение будет отсутствовать у потребителей 2 очереди.
Об этом сообщили в « Николаевоблэнерго ».
Отмечается, что ночью 12 января Николаевской области удалось не выйти за пределы доказанных лимитов, но утром ситуация изменилась.
— Ночью «уместились» в лимиты, но к утру снова имеем рост потребления, поэтому с 8 часов 12 января, согласно почасовому графику, электроснабжение будет отсутствовать у потребителей 2 очереди (в полном объеме), — говорится в сообщении.