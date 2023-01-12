В Николаевской области с утра 12 января потребление электричества повысилось, поэтому электроснабжение будет отсутствовать у потребителей 2 очереди.

Об этом сообщили в « Николаевоблэнерго ».

Отмечается, что ночью 12 января Николаевской области удалось не выйти за пределы доказанных лимитов, но утром ситуация изменилась.