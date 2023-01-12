Трем работникам «Снигиревская исправительная колония № 5» в Николаевской области сообщено о подозрении в коллаборации с оккупантами.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По данным следствия, в июне 2022 подозреваемые, находясь на оккупированной территории Снигиревки, добровольно согласились обнять псевдодолжности в незаконно созданном оккупантами правоохранительном органе - Херсонскому следственному изолятору Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области.

— Работая в незаконно созданном оккупантами правоохранительном органе, они активно поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и выполняли указания оккупантов, — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что в Николаеве будут судить 50-летнего жителя области, распространявшего данные о местах дислокации ВСУ.

Ранее сообщалось, что за сотрудничество с оккупантами будут судить жителя Николаева.

Также за государственную измену будут судить 72-летнего жителя Николаева, корректировавшего огонь оккупантов по инфраструктуре областного центра.

Напомним, в Офисе Генпрокурора считают, что херсонские судьи должны работать в Николаеве.