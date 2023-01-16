На понедельник, 16 января, Николаевской области сократили лимиты по электроснабжению.
Об этом сообщили в АО «Николаевоблэнерго».
— По состоянию на 8 часов 1 очередь заживляем, 2 – отключаем. Лимиты сегодня меньше, следите за новыми публикациями – сообщим, если будут отключения в «желтые» часы, — говорится в сообщении.
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На понедельник, 16 января, Николаевской области сократили лимиты по электроснабжению.
Об этом сообщили в АО «Николаевоблэнерго».
— По состоянию на 8 часов 1 очередь заживляем, 2 – отключаем. Лимиты сегодня меньше, следите за новыми публикациями – сообщим, если будут отключения в «желтые» часы, — говорится в сообщении.