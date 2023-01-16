На понедельник, 16 января, Николаевской области сократили лимиты по электроснабжению.

Об этом сообщили в АО «Николаевоблэнерго».

— По состоянию на 8 часов 1 очередь заживляем, 2 – отключаем. Лимиты сегодня меньше, следите за новыми публикациями – сообщим, если будут отключения в «желтые» часы, — говорится в сообщении.