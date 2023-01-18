В Украине сейчас 4,7 миллиона граждан находятся в поиске работы и не могут ее найти.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.