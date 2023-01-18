В Украине сейчас 4,7 миллиона граждан находятся в поиске работы и не могут ее найти.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.
— Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры состоят из 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн – внутри страны, – сказала Свириденко.
По ее словам, значительным вызовом является выезд за границу миллионов украинцев, активно вовлеченных в украинскую экономику.
При этом министр отметила, что власти пытаются стимулировать украинцев к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности для этого запущен проект «Армия восстановления».
Напомним, что Кабинет министров продлил на 2023 год программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутри перемещенных лиц.
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В Украине сейчас 4,7 миллиона граждан находятся в поиске работы и не могут ее найти.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.
— Национальный банк Украины оценивает уровень безработицы в 30%. Это означает, что 4,7 млн украинцев находятся в поиске работы и не могут ее найти. Эти цифры состоят из 2,7 млн человек за пределами Украины, которые хотят вернуться сейчас и начать работать, и 2 млн – внутри страны, – сказала Свириденко.
По ее словам, значительным вызовом является выезд за границу миллионов украинцев, активно вовлеченных в украинскую экономику.
При этом министр отметила, что власти пытаются стимулировать украинцев к работе и участвовать в начальном этапе восстановления страны, в частности для этого запущен проект «Армия восстановления».
Напомним, что Кабинет министров продлил на 2023 год программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутри перемещенных лиц.