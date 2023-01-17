Николаевец Петр Мойсол пожаловался на неконтролируемое уничтожение деревьев по городу и считает необходимым принятие программы защиты зеленых насаждений.

На своей странице в Facebook он отметил, что на днях проехался по городу и увидел, как массово уничтожаются деревья.

— У нас после победы будет очень много работы по восстановлению Николаева, но не хотелось, чтобы сегодня, под предлогом того, что главное внимание населения и городской власти приковано на борьбу с российским агрессором, прямо сейчас, проводились негативные действия против города, ее жителей и уничтожали или вредили имущество громады, которым, безусловно, являются все зеленые насаждения на улицах и парках, — отметил он.

По его словам, необходимо срочно принять программу «О защите и возобновлении зеленых насаждений Николаева».

— В этой программе необходимо определить перечень действий и правил, которые необходимо выполнить и выполнять для улучшения условий проживания горожан. Программа должна быть известна всем гражданам, что будет залогом ее выполнения и внедрения. Сами жители города будут надежными охранниками зеленых насаждений и не позволят уничтожение деревьев вследствие коррупции, несоблюдения законов и здравого смысла, — отметил он.

Напомним, что в Николаеве вырубали тополя для того, чтобы обустроить блиндажи и обогревать людей на блокпостах.