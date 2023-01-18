Дефицит электроэнергии в украинской системе остается существенным, так что в среду ограничения будут такими же, как и во вторник.

Об этом сообщил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.

Для столицы ограничение потребления составляло 952 МВт.

— Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений к плановым, стабилизационным. Графики не действуют, – объяснил гендиректор компании.

По словам Коваленко, на среду прогнозируемые ограничения останутся такими же, как были во вторник, однако предугадать, удастся ли распределить их по графику, пока сложно. Несмотря на то, что температура воздуха в стране выросла в выходные, что должно приводить к уменьшению дефицита, объемы потребления пока не падают. Коваленко предполагает, что причиной является отложенное потребление, когда после возобновления поставок потребители начинают заряжать устройства и заканчивать дела, не успевшие до отключения.

Во вторник компания Укрэнерго сообщила, что после последнего ракетного удара россиян в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. В шести областях Украины уже начались аварийные отключения.

14 января Россия массированно атаковала Украину ракетами. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили 38 ракет разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 из них. Одна из крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что от обстрелов пострадали объекты энергоинфраструктуры в шести областях – Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской.