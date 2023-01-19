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В Донецкой области практически полностью уничтожен национальный парк «Святые горы». Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около пяти с половиной миллионов гривен.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
— Сегодня из-за действий российских оккупантов 80% этого парка уничтожены. Вместо лесов кое-где сожжена черная земля. Большой ущерб понесла инфраструктура парка – уничтожены или разворованы транспортные средства, компьютерная техника, другое оборудование. Уничтожено до 60-70% сосновых насаждений – около 5 тысяч гектаров лесов. Ориентировочная стоимость ущерба имуществу парка уже составляет около 5,5 миллиона гривен, – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что с марта 2022 года большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий и из-за рисков для жизни людей его деятельность была приостановлена.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».
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В Донецкой области практически полностью уничтожен национальный парк «Святые горы». Сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около пяти с половиной миллионов гривен.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
— Сегодня из-за действий российских оккупантов 80% этого парка уничтожены. Вместо лесов кое-где сожжена черная земля. Большой ущерб понесла инфраструктура парка – уничтожены или разворованы транспортные средства, компьютерная техника, другое оборудование. Уничтожено до 60-70% сосновых насаждений – около 5 тысяч гектаров лесов. Ориентировочная стоимость ущерба имуществу парка уже составляет около 5,5 миллиона гривен, – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что с марта 2022 года большая часть парка находилась в районе ведения боевых действий и из-за рисков для жизни людей его деятельность была приостановлена.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».