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Вооруженные силы Российской Федерации 20 января нанесли удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших в результате обстрелов нет.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
По информации областной администрации, взрывы в общине прогремели в 8:41 утра пятницы. Готели русские из артиллерийских систем.
На других территориях Николаевской области, в частности, в Николаеве, сутки прошли спокойно.
Напомним, Николаев разрабатывает интерактивную карту разрушенных россиянами объектов с подсчетом нанесенного ущерба.
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Вооруженные силы Российской Федерации 20 января нанесли удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших в результате обстрелов нет.
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
По информации областной администрации, взрывы в общине прогремели в 8:41 утра пятницы. Готели русские из артиллерийских систем.
На других территориях Николаевской области, в частности, в Николаеве, сутки прошли спокойно.
Напомним, Николаев разрабатывает интерактивную карту разрушенных россиянами объектов с подсчетом нанесенного ущерба.