Вооруженные силы Российской Федерации 20 января нанесли удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

По информации областной администрации, взрывы в общине прогремели в 8:41 утра пятницы. Готели русские из артиллерийских систем.

На других территориях Николаевской области, в частности, в Николаеве, сутки прошли спокойно.

Напомним, Николаев разрабатывает интерактивную карту разрушенных россиянами объектов с подсчетом нанесенного ущерба.