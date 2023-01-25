В Николаеве планируется оптимизировать работу библиотек – шесть учреждений ликвидируют и две реорганизуют.
Об этом свидетельствует ответное письмо Министерства культуры и информационной политики Украины на обращение исполнительного комитета Николаевского городского совета относительно оптимизации централизованных библиотечных систем.
Как отмечается, необходимость реорганизации и ликвидации некоторых библиотек связана с необходимостью оптимизации учебных заведений и экономией бюджетных средств. В решении Министерства культуры и информационной политики Украины указано, что сети библиотек в городах должны быть организованы с учетом численности населения.
Таким образом, в Министерстве культуры и информационной политики согласовали:
В комментарии изданию Общественное директор Центральной городской библиотеки имени Марка Кропивницкого Инга Хоржевская отметила, что это решение связано с необходимостью оптимизации образовательных учреждений и эффективного использования бюджетных средств для их содержания.
Она добавила, что некоторые библиотеки, попавшие под ликвидацию, не смогут работать, из-за значительных повреждений здания или имущества.
— Есть библиотеки, которые, к сожалению, серьезно пострадали от российской агрессии. Например, в одной из библиотек было прямое попадание ракеты и это очень старое здание, которое вряд ли подлежит ремонту. Есть библиотека, в которой сгорел полностью книжный фонд, – рассказала руководительница городской библиотеки имени Марка Кропивницкого.
По словам директора, библиотеки планируют превратить в семейные учреждения, которые будут морально поддерживать семьи.
Летом 2022 года решением Николаевского городского совета была ликвидирована научная педагогическая библиотека. В управлении образования отметили, что библиотека не выполняла образовательные услуги. После ликвидации весь библиотечный фонд был передан управлению культуры Николаевского городского совета, а все 16 работников были сокращены.
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В Николаеве планируется оптимизировать работу библиотек – шесть учреждений ликвидируют и две реорганизуют.
Об этом свидетельствует ответное письмо Министерства культуры и информационной политики Украины на обращение исполнительного комитета Николаевского городского совета относительно оптимизации централизованных библиотечных систем.
Как отмечается, необходимость реорганизации и ликвидации некоторых библиотек связана с необходимостью оптимизации учебных заведений и экономией бюджетных средств. В решении Министерства культуры и информационной политики Украины указано, что сети библиотек в городах должны быть организованы с учетом численности населения.
Таким образом, в Министерстве культуры и информационной политики согласовали:
В комментарии изданию Общественное директор Центральной городской библиотеки имени Марка Кропивницкого Инга Хоржевская отметила, что это решение связано с необходимостью оптимизации образовательных учреждений и эффективного использования бюджетных средств для их содержания.
Она добавила, что некоторые библиотеки, попавшие под ликвидацию, не смогут работать, из-за значительных повреждений здания или имущества.
— Есть библиотеки, которые, к сожалению, серьезно пострадали от российской агрессии. Например, в одной из библиотек было прямое попадание ракеты и это очень старое здание, которое вряд ли подлежит ремонту. Есть библиотека, в которой сгорел полностью книжный фонд, – рассказала руководительница городской библиотеки имени Марка Кропивницкого.
По словам директора, библиотеки планируют превратить в семейные учреждения, которые будут морально поддерживать семьи.
Летом 2022 года решением Николаевского городского совета была ликвидирована научная педагогическая библиотека. В управлении образования отметили, что библиотека не выполняла образовательные услуги. После ликвидации весь библиотечный фонд был передан управлению культуры Николаевского городского совета, а все 16 работников были сокращены.