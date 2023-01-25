В Николаеве планируется оптимизировать работу библиотек – шесть учреждений ликвидируют и две реорганизуют.

Об этом свидетельствует ответное письмо Министерства культуры и информационной политики Украины на обращение исполнительного комитета Николаевского городского совета относительно оптимизации централизованных библиотечных систем.

Как отмечается, необходимость реорганизации и ликвидации некоторых библиотек связана с необходимостью оптимизации учебных заведений и экономией бюджетных средств. В решении Министерства культуры и информационной политики Украины указано, что сети библиотек в городах должны быть организованы с учетом численности населения.

Таким образом, в Министерстве культуры и информационной политики согласовали:

реорганизацию библиотеки-филиала №4 Центральной городской библиотеки имени Марка Кропивницкого (ЦГБ) в библиотечный пункт библиотеки-филиала №15

реорганизацию библиотеки-филиала №16 ЦГБ имени Марка Кропивницкого в библиотечный пункт библиотеки-филиала №11

ликвидацию библиотеки-филиала №7 и библиотеки-филиала №17 ЦГБ имени Марка Кропивницкого

ликвидацию библиотеки-филиала №3, библиотеки-филиала №8, библиотеки-филиала №9, библиотеки-филиала №11 Центральной библиотеки для детей имени Шуры Кобера и Вити Хоменко.

В комментарии изданию Общественное директор Центральной городской библиотеки имени Марка Кропивницкого Инга Хоржевская отметила, что это решение связано с необходимостью оптимизации образовательных учреждений и эффективного использования бюджетных средств для их содержания.

Она добавила, что некоторые библиотеки, попавшие под ликвидацию, не смогут работать, из-за значительных повреждений здания или имущества.

— Есть библиотеки, которые, к сожалению, серьезно пострадали от российской агрессии. Например, в одной из библиотек было прямое попадание ракеты и это очень старое здание, которое вряд ли подлежит ремонту. Есть библиотека, в которой сгорел полностью книжный фонд, – рассказала руководительница городской библиотеки имени Марка Кропивницкого.

По словам директора, библиотеки планируют превратить в семейные учреждения, которые будут морально поддерживать семьи.

Летом 2022 года решением Николаевского городского совета была ликвидирована научная педагогическая библиотека. В управлении образования отметили, что библиотека не выполняла образовательные услуги. После ликвидации весь библиотечный фонд был передан управлению культуры Николаевского городского совета, а все 16 работников были сокращены.