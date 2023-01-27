Стрессовые переживания – это нормальная часть нашей жизни, а реакция на стресс является механизмом выживания, заставляющим нас реагировать на угрозы. Стресс может быть коротким, ситуативным и положительным мотивирующим фактором, повышающим производительность, но если его переживать в течение длительного периода времени, он может стать хроническим стрессом, что негативно влияет на здоровье и самочувствие.

Каждый украинец с началом полномасштабного вторжения России в Украину ощутил на себе влияние негативного стресса, от которого невозможно избавиться или избежать. Ведь война, это, безусловно, большой стресс для человека.

Для многих такой стресс стал длительным или хроническим, а это оказывает непосредственное влияние на наше физическое и психическое здоровье.

Чаще из-за стресса человек может почувствовать головную боль, иметь учащенное дыхание, или, например, чувство тошноты. Очень часто именно из-за стресса появляется боль в желудке. Он может стать причиной расстройств пищевого поведения. Ведь всем знакома фраза о «заедании стресса»? Во время стресса люди могут есть гораздо больше или меньше обычного.

Стресс может стать катализатором плохих привычек – люди часто увеличивают употребление алкоголя или табака.

Все это сигналы, с помощью которых организм нам подсказывает, что человек нуждается в помощи. Но часто, не разобравшись с первопричиной физической боли, человек обращается к терапевту, который назначает лечение, в том числе и лекарства для профилактики стрессовых состояний.

Но нельзя забывать о нашем психическом здоровье. Надо учиться справляться со стрессом и консультироваться со специалистами. Квалифицированный психолог может помочь вам определить проблемы и стрессоры, влияющие на вашу повседневную жизнь и найти способы, которые помогут вам улучшить свое общее физическое и психическое самочувствие.

В Николаеве и Николаевской области действует Центр психического здоровья, где абсолютно бесплатно и конфиденциально можно получить консультацию специалиста. В ходе консультирования важна совместная работа психолога и клиента, направленная на создание благоприятных условий для нивелирования последствий военных действий и положительных изменений, дальнейшего развития. Основной целью консультирования является улучшение качества жизни человека.

Центр психологического здоровья, кроме Николаева, работает также в Вознесенске, Южноукраинске и Первомайске.

Обратиться можно по номерам:

Николаев +380983252742, +380668879534

Южноукраинск +380975580020

Вознесенск +380975580020

Первомайск +380687135050.

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Центр Психического Здоровья в Николаеве и регионе реализует ОО «Поддержка психического здоровья - ассоциация специалистов в области психического здоровья» в рамках проекта «Психическое здоровье и психосоциальная поддержка пострадавших от конфликта в Украине» при содействии Министерства иностранных дел Германии, Malteser International и Мальтийской службы помощи Украина – Львов.