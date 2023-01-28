В Черном море 28 января существенно ухудшились погодные условия – из-за шторма усилилась минная опасность.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Есть высокая вероятность срыва снарядов с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфовка вдоль побережья», — отметил чиновник.

В то же время, он призвал граждан беречь себя и родных, а также не нарушать соответствующих распоряжений областной военной администрации и командования ВСУ.

Напомним, на закупку средств для разминирования территории Николаевщины ООН выделит 4 миллиона долларов. Однако, считает глава ОВА, этих средств будет недостаточно, чтобы разминировать всю область.