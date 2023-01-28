Россия потеряла более трехсот военных в результате удара по размещению военных в Макеевке 1 января 2023 года.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.

«По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, после удара военное ведомство России сделало редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив о 89 убитых. Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно.

«Различие между количеством жертв, признанных Россией, и вероятным настоящим общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России», - говорится в сообщении.

Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися приуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.