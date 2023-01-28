Россия потеряла более трехсот военных в результате удара по размещению военных в Макеевке 1 января 2023 года.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.
«По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сводке, после удара военное ведомство России сделало редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив о 89 убитых. Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно.
«Различие между количеством жертв, признанных Россией, и вероятным настоящим общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России», - говорится в сообщении.
Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися приуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, что ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.
Российский террорист, бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области и говорит, что подобное может повториться.
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Россия потеряла более трехсот военных в результате удара по размещению военных в Макеевке 1 января 2023 года.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на данные разведки.
«По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сводке, после удара военное ведомство России сделало редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив о 89 убитых. Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно.
«Различие между количеством жертв, признанных Россией, и вероятным настоящим общим числом свидетельствует о повсеместном присутствии дезинформации в публичных заявлениях России», - говорится в сообщении.
Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися приуменьшить свои недостатки, поскольку их могут уволить, отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, что ВСУ ударили прямо во время боя курантов в ночь с 31 декабря на 1 января по зданию ПТУ в Макеевке, где собрались сотни вражеских солдат.
Российский террорист, бывший так называемый министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области и говорит, что подобное может повториться.