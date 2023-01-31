Организаторы международного песенного конкурса Евровидения-2023 представили официальную атрибутику шоу – логотип и слоган.
Они были опубликованы на странице конкурса в Instagram.
На видео показан большой баннер из лого под песню Stefania победителей Евровидения-2022 – украинской группы Kalush Orchestra.
Логотипом стало классическое многослойное сердце, в нем объединены четыре цвета – синий, желтый, фиолетовый и розовый.
Официальный слоган конкурса этого года звучит: «United by music», что в переводе означает «Объединенные музыкой».
31 января состоится жеребьевка участников полуфиналов шоу.
Напомним, 17 декабря в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Победу одержала группа TVORCHI.
Международный песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, несмотря на то, что в прошлом шоу выиграли представители Украины. Конкурс примет город Ливерпуль.
Победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra, которые вместе с Сергеем Притулой продали кубок за 900 тысяч долларов и направили деньги на помощь ВСУ, получили новую.
Организаторы международного песенного конкурса Евровидения-2023 представили официальную атрибутику шоу – логотип и слоган.
Они были опубликованы на странице конкурса в Instagram.
На видео показан большой баннер из лого под песню Stefania победителей Евровидения-2022 – украинской группы Kalush Orchestra.
Логотипом стало классическое многослойное сердце, в нем объединены четыре цвета – синий, желтый, фиолетовый и розовый.
Официальный слоган конкурса этого года звучит: «United by music», что в переводе означает «Объединенные музыкой».
31 января состоится жеребьевка участников полуфиналов шоу.
Напомним, 17 декабря в Киеве прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Победу одержала группа TVORCHI.
Международный песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании, несмотря на то, что в прошлом шоу выиграли представители Украины. Конкурс примет город Ливерпуль.
Победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra, которые вместе с Сергеем Притулой продали кубок за 900 тысяч долларов и направили деньги на помощь ВСУ, получили новую.