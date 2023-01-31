Организаторы международного песенного конкурса Евровидения-2023 представили официальную атрибутику шоу – логотип и слоган.

Они были опубликованы на странице конкурса в Instagram.

На видео показан большой баннер из лого под песню Stefania победителей Евровидения-2022 – украинской группы Kalush Orchestra.

Логотипом стало классическое многослойное сердце, в нем объединены четыре цвета – синий, желтый, фиолетовый и розовый.