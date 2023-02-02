В Польше для украинцев открыли еще один стационарный центр обслуживания граждан, расположенный в Кракове по адресу: Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2, сообщается в телеграмм-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в четверг.

«В центре можно одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту, отдельно оформить загранпаспорт или ID-карту, обменять водительское удостоверение, получить страхование. Подать заявки на оформление паспортных документов можно и по предварительной записи и в порядке живой очереди», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такие же подразделения украинского госпредприятия «Документ» в Польше уже работают в Варшаве, Гданьске и Вроцлаве.