Европейская комиссия передаст Украине дополнительные 2400 генераторов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

- Сегодня я могу сказать, что мы предоставляем 2400 дополнительных генераторов к предыдущим 3000, поступившим с начала войны, - заявила президент Еврокомиссии.

Также она отметила, что ЕС приглашает Украину в энергетическую платформу, чтобы вместе покупать газ.

Урсула фон дер Ляен добавила, что желает, чтобы общий рынок заработал на полную мощность, после чего Украина и ЕС вместе перезимуют многие зимы.