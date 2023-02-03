Благотворительная организация «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине» передала вакуумные аспираторы в медицинские учреждения Николаева. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Вакуумные аспираторы – современная система лечения в хирургии, без которой сложно представить работу современной операционной. Они позволяют удалить из полостей тела или открытых ран кровь, навоз, слизь или обломки костей. Эвакуация инородных тел происходит с помощью вакуумной аспирации (отсоса). Это один из приборов первой необходимости в хирургии, реанимации и экстренной скорой помощи, эндоскопии, неонатологии и многих других областях. Вакуумные аспираторы значительно улучшают качество оказания медпомощи и ускоряют заживление ран.

Такие аппараты получили и 7 медицинских учреждений и области. В частности, их получили КНП «Николаевская областная клиническая больница Николаевского областного совета», КНП Николаевского городского совета «Городская детская больница №2», КНП «Николаевская областная детская клиническая больница Николаевского областного совета», КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3» и другие медицинские учреждения области.

В целом благотворительная организация «Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине» передала 420 аппаратов для примерно 100 больниц по всей Украине на сумму более 9 000 000 грн. Финансово «Фонд Дом Рональда МакДональда» в этом поддержала религиозная организация «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в Украине».

« Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине » — благотворительная некоммерческая организация, которая находит, создает и поддерживает программы, помогающие улучшить здоровье и благополучие детей и их семей и развивает семейно ориентированный подход в медицинском уходе. С 2017 года Фонд открыл и содержит шесть Семейных комнат Рональда МакДональда в государственных больницах Киева, Львова, Винницы, Сум, Ровно и Харькова (в настоящее время временно закрыт). С начала войны Фонд запустил дополнительные программы поддержки семей: передает продуктовые наборы, закупает для больниц аппараты вакуумной терапии и вакуумные аспираторы, реализует другие гуманитарные проекты. Общая сумма поддержки с февраля 2022 года – более 80 миллионов гривен.