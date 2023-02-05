В результате обстрелов со стороны военных РФ повреждены объекты культуры в 42% общин Николаевской области.

Такую информацию публикует Министерство культуры и информационной политики по состоянию на конец января 2023 года.

Всего из-за российских обстрелов ущерб получили 1271 объект культурной инфраструктуры, 473 из них – разрушены.

— За последний месяц общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 82 единицы, больше половины из которых (44 единицы) – объекты на деоккупированных территориях Херсонщины, а еще треть – это объекты в зонах активных боевых действий Донбасса, – говорится в сообщении.

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура получила в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской и Сумской областях. За январь перечень пострадавших территорий увеличился на 7 территориальных общин.

Согласно статистике, повреждены и разрушены клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии, художественные школы и колледжи и объекты культурного наследия на территории 198 территориальных общин. В частности, в Николаевской области учреждения таких повреждений получили у 42% общин, в Сумской – в 41%, в Харьковской – 36%, а Херсонской – 29%.

— Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, потерпевших повреждения или разрушения, являются клубные заведения – 47% от общего количества понесших убытки заведений культурной инфраструктуры – отмечают в министерстве.

Там добавили, что пострадали 603 клубных заведения, 479 библиотек, 69 музеев и галерей, 22 единицы театров и филармонии, а также 98 художественных школ и колледжей.

Напомним, российские захватчики разворовали культурный фонд Херсонской области . В оккупированный Симферополь они вывезли ориентировочно 15 тысяч картин четырьмя грузовыми машинами.