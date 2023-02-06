На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вынуждают украинских учителей получать паспорт РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— До всех учителей, оставшихся работать на ТОТ, было донесено, что их уволят, если они не получают паспорт врага. Паспорта они должны получить по ускоренной программе. При этом учителя написать заявление на отказ от украинского гражданства, хотя у РФ разрешено иметь два паспорта, — говорится в сообщении.
Напомним, что на оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа, которая называется батальон «Братство». Секретное формирование ведет борьбу с государством-террористом вне фронта войны в своем государстве.
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вынуждают украинских учителей получать паспорт РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— До всех учителей, оставшихся работать на ТОТ, было донесено, что их уволят, если они не получают паспорт врага. Паспорта они должны получить по ускоренной программе. При этом учителя написать заявление на отказ от украинского гражданства, хотя у РФ разрешено иметь два паспорта, — говорится в сообщении.
Напомним, что на оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа, которая называется батальон «Братство». Секретное формирование ведет борьбу с государством-террористом вне фронта войны в своем государстве.