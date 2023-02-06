На временно оккупированных территориях Луганской области россияне вынуждают украинских учителей получать паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— До всех учителей, оставшихся работать на ТОТ, было донесено, что их уволят, если они не получают паспорт врага. Паспорта они должны получить по ускоренной программе. При этом учителя написать заявление на отказ от украинского гражданства, хотя у РФ разрешено иметь два паспорта, — говорится в сообщении.