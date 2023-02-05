На оккупированных территориях Украины и России действует добровольческая группа украинского спецназа, которая называется батальон «Братство». Секретное формирование ведет борьбу с государством-террористом вне фронта войны в своем государстве.

О существовании и деятельности такого батальона рассказало издание The Guardian, которому удалось пообщаться с тремя бойцами.

Их работа варьируется от угона высокопоставленных кремлевских чиновников до уничтожения ключевой военной инфраструктуры и сбивания вражеских самолетов на территории России.

Отмечается, что добровольцы «Братства» имеют особый статус – они технически независимы от армии Украины, но действуют бок о бок с официальными силами.

— Нам очень легко пересечь российскую границу, – с ухмылкой заверил 21-летний член группы Владислав.

Издание объяснило, что работа «Братства» должна оставаться секретной и независимой прежде всего из-за «нервности» Запада при мысли о том, что Украина может нанести удар по территории России, о чем свидетельствуют дебаты по поводу поставки Германией танков Leopard 2 и отказ США и других стран. поставить истребители F16.

— Выходит, что россияне могут зайти на территорию Украины, а украинцы не могут зайти в Россию, – констатировал несправедливость другой член формирования по имени Алексей.

Добровольцы батальона считают, что российскому высшему командованию жизненно необходимо ощущать разгар боев на своей территории, поэтому не останавливаются перед запретами.

Общаясь со СМИ, один из добровольцев группы рассказал об одной из последних своих операций, которую назвал простой.

— Нашей группе нужно привезти на территорию России определенное количество взрывчатки и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего и кому предназначалась эта взрывчатка. Но я точно знаю, что некоторые люди в России готовы помочь украинцам, – отметил боец. — Мы показали, что можем войти на территорию России и показать россиянам, что украинцы могут действовать. После того, как россияне узнают, что на их территории работают диверсанты, им нужно опрокинуть многих солдат, чтобы найти этих диверсантов. Это очень деморализует противника, – уверены добровольцы.

На счету «Братства» также операция в районе Белгорода, где месяц назад взорвалось несколько складов с боеприпасами.

— Вы должны понимать, что, когда мы планируем наши операции, об этом мало кто знает. Информация об операции может быть передана противнику. Солдаты поблизости могут что-то сказать своим коллегам, и россияне могут это узнать, – отметили бойцы, добавив, что о своей деятельности не рассказывают даже родителям. — Ваши читатели могут ожидать от нас, что мы собираемся взорвать Кремль, но это пока не так. Мое мнение, что начинать нужно с небольших задач, а затем переходить к более сложным. У моего друга есть поговорка: «Чтобы уничтожить вражескую военную базу, нужно сначала взорвать собачью будку», – подчеркнул один из бойцов.

Напомним, в Николаевской области начали создавать штурмовые бригады «Гвардии наступления», в которые приглашают добровольцев.