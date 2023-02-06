Двум участникам преступной группировки в Одессе сообщили о подозрении из-за изготовления фальшивых документов по инвалидности для уклончан.

Об этом сообщает Спецпрокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

При процессуальном руководстве прокуроров Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере сообщено о подозрениях двум гражданам Украины по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной организованной группой по корыстным мотивам (часть 3 статьи 332 УК Украины).

По данным следствия, в августе-сентябре 2022 года указаны гражданские лица, один из которых врач-психиатр медицинского центра психического здоровья, наладили схему переправки военнообязанных через государственную границу Украины в пункте пропуска на основании официальных документов.

Правоохранители задокументировали, что за денежные средства в сумме 7000 долларов. США указанные лица фиктивно оформили гражданина призывного возраста для лечения в стационарном отделении психиатрической больницы для установления недостоверного диагноза психического заболевания, получения положительного заключения об инвалидности и прохождении врачебной комиссии и МСЭК с целью дальнейшего его переправления через государственную границу Украины.

В декабре 2022 года, во время передачи изготовленных поддельных документов, стражи порядка разоблачили и остановили незаконную деятельность указанной преступной группировки, задержав организатора в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время идет документирование участия других членов группировки в указанном преступлении.

Кроме того, готовится ходатайство в суд об избрании двум обвиняемым лицам меры пресечения.

Досудебное расследование уголовных производств осуществляют оперативные сотрудники Департамента военной контрразведки СБ Украины.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ разоблачили еще двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. В частности, они передавали оккупантам локацию критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне.