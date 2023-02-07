В Мариуполе российские оккупанты запретили продавать алкоголь военным росармии. Таким образом, они надеются уменьшить число перестрелок между ними.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Интересны последствия постоянных перестрелок между русней и русней в Мариуполе. Гауляйтер Мариуполя запретил продажу военного алкоголя. Любопытно, как человеку с оружием и абсолютной властью будут отказывать с одной стороны. С другой – продажа «из рук» вообще никто не контролирует. Мариупольцы. Продавайте. Как можно больше. Больше водки – меньше оккупантов, – написал он.

Ранее сообщалось, что оккупационная администрация в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонщины анонсировала создание кадетских классов в школах.