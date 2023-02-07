Оккупационная администрация в Скадовском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом районах Херсонщины анонсировала создание кадетских классов в школах.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В целях мотивации юношей в возрасте от 15 лет призывают углубленно изучать военное дело.

По предварительной информации, юноши, имеющие соответствующую подготовку, получат возможность занимать первичные руководящие (сержантские) должности в случае призыва на военную службу.

Также в учебных заведениях Скадовского района на занятиях по допризывной подготовке юношей проводится агитация учащихся 10-11 классов по вступлению на военную службу в ряды армии врага.

Напомним, в Николаевской области начали создавать штурмовые бригады "Гвардии наступления», в которые приглашают добровольцев.